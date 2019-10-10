日職季後賽》陽岱鋼盜壘又得分 巨人完封阪神決勝輪聽牌

陽岱鋼。（取自讀賣巨人推特）

〔體育中心／綜合報導〕中央聯盟高潮系列賽決勝輪，央聯王者讀賣巨人今天投打俱佳，全場狂掃11安灌進6分，先發洋投梅賽德斯（Cristopher Mercedes）繳出7局6K的優質好投，率隊以6：0完封阪神，取得3：0的聽牌優勢。台灣好手陽岱鋼連兩戰未先發，在8局下上場代跑，除了盜壘成功外也回來得分。

巨人首局就先馳得點，洋砲葛雷諾（Alex Guerrero）4局下再補上一發左外野2分砲，巨人5局攻勢再起，龜井善行敲出右外野二壘安打，此役繳出3安猛打賞，其中2支都是二壘安打，丸佳浩的高飛犧牲打和岡本和真的適時安打都助隊再添分數，巨人前7局以5：0領先阪神。

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巨人先發洋投梅賽德斯今天壓制力十足，主投7局用104球飆出6次三振，只被阪神敲出3支安打無失分。

梅賽德斯繳出7局6K的優質好投。（取自讀賣巨人推特）

季後將引退的巨人老將阿部慎之助8局下敲出右外野安打，教練團隨即換上陽岱鋼代跑，雖然重信慎之助遭到三振，但陽岱鋼成功盜上二壘，再靠著捕手梅野隆太郎的傳球失誤上到三壘，若林晃弘敲安將陽送回得到第6分，陽岱鋼最後半局移防至右外野，沒有打擊機會。

巨人牛棚投手大竹寛、狄拉羅薩（Rubby De La Rosa）接力守住勝利，巨人終場就以6：0完封阪神，只差一勝就能晉級日本一總冠軍賽。

葛雷諾敲出關鍵2分砲。（取自讀賣巨人推特）

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