體操世錦賽》俄羅斯納戈爾內可以好好睡 率隊團體決賽逆轉中國奪首金

俄羅斯奪下1991年蘇聯解體後首面世錦賽成隊金牌。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕俄羅斯男子體操隊在今年世錦賽靠著上屆銀牌班底貝爾雅夫斯基、達拉洛揚、納戈爾內，搭配生力軍阿布利亞茲印與史托特維奇，以261.726分力退強敵中國的260.729分，奪下1991年蘇聯解體後，俄國首面世錦賽成隊金牌。

蘇聯在1985至1991年締造4連霸，但他們解體後，男子成隊金牌幾乎被中國包辦，至今已狂掃11金，以及日本在2015年終結中國6連霸，等於近16年的成隊金牌都在亞洲國家手上，前一個非亞洲國家奪金已是2001年的白俄羅斯。

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納戈爾內上屆在單槓項目壓軸登場，卻因頂不住龐大壓力，僅拿到低於平時水準的13.733分，使中國反以0.049分之差奪下金牌，俄國也無緣終結金牌荒，

本屆決賽依舊是俄羅斯、中國展開激烈比拚，在前5項處於領先的中國，因孫煒在單槓不慎失誤，僅拿12.766分，給了俄國逆轉的希望。

俄羅斯單槓前兩人達拉洛揚、史托特維奇，分別收下14.366分、14.666分，而最後上陣的納戈爾內不願重蹈覆徹，以14.466分完美收尾，終於把金牌搶到手。他説：「我在過去一年因為錯過金牌，幾乎都沒有睡好，而這次我們又有機會與中國競爭，也終於把失誤降到最低，成功拿到了金牌。」

史托特維奇。（法新社）

達拉洛揚。（法新社）

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