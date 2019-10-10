NBA》上海賽晚間開打 中國球迷製看板用髒字批莫雷、席爾瓦

中國球迷製作看板抗議。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕籃網與湖人的中國上海站熱身賽於今晚7點30分照常開打，但賽前的媒體聯訪被取消，場外的看板及贊助商攤位被撤離，且場外已出現中國球迷高舉抗議布條，用髒字批判火箭總管莫雷及NBA總裁席爾瓦。

莫雷挺港言論所引發的風波越演越烈，中國抵制NBA的行動不斷擴大，雖原訂的上海熱身賽如期舉行，仍有球迷到場觀賽，BBC記者Robin Brant再推特放上部分抗議群眾的照片，他們在自製看板寫上髒話，攻擊莫雷及席爾瓦。

請繼續往下閱讀...

《NBC》記者Janis Mackey Frayer指出，這場熱身賽的門票在開賣沒多久就已售罄，不過，由於中國與NBA之間的分歧，現場觀眾人數不如預期，還有許多空位。

中國球迷製作看板抗議。（路透）

Small group at tonight’s #china @NBA game between #nets and #lakers making their feelings felt about Commisioner Silver and #rockets GM Morey after #hongkong comments pic.twitter.com/nvPoWbdviM — Robin Brant 白洛宾 （@robindbrant） 2019年10月10日

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法