日職季後賽》中村晃扮奇兵單場三打點 軟銀險勝西武奪二連勝

中村晃今日擊出關鍵兩分砲和勝利打點。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕西武與軟銀洋聯冠軍高潮系列戰的第二場比賽，軟銀派出武田翔太對決西武的年輕右投今井達也，雙方形成一場打擊大戰，軟銀雖然一開始取得七分，但從第五局後僅得一分，西武一路苦苦追趕，無奈最後仍無法超越，最終以8:6吞下二連敗，系列戰目前軟銀以2：1領先西武。

西武先發投手今井達也在第一局先被中村晃在兩出局時擊出適時安打失掉1分，隨後軟銀在二局靠著牧原大成的高飛犧牲打再下一成，但真正的危機出現在第三局，軟銀靠著柳田悠岐、戴斯潘（Alfredo Despaigne）接連敲出兩支二壘安打以及中村晃的兩分砲連拿3分，今井也在保送下一棒的松田宣浩後被打退場。西武更換投手後仍無法順利止住失血，軟銀捕手高谷裕亮隨後又補上1支二壘打追加1分打點，單局狂拿4分。

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第四局內川聖一在壘上有人時打出一支帶有1分打點的安打，此時比分來到7:0，四局下西武才靠著外崎修汰的陽春砲打破鴨蛋，西武此時仍落後6分。

第五局西武在軟銀更換投手後，接連擊出安打，靠著源田壯亮、森友哉、中村剛也的長打和犧牲打追回3分，比數來到7:4。

六局上，軟銀洋砲古巴籍洋砲賈西亞爾（Yurisbel Gracial）敲出一發陽春砲再把比分拉開至8:4，但西武沒有放棄，在七局下又靠著連續安打和中村剛也的滾地球追回一分，比賽再度來到3分差，八局下，金子侑司先是擊出左外野二壘打，接著秋山翔吾補上一二壘間穿越安打，讓比分來到8:6。

九局下，軟銀終結者森唯斗雖然保送了對方的首名打者森友哉，但接下來連續解決了四五六連3棒鎖定勝局，終場軟銀以8:6擊敗西武拿下系列賽二連勝。

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