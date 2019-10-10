NBA》力挺言論自由的哈登攜手魏少轟44分 火箭日本賽第二場勝暴龍

哈登此役貢獻22分。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕2019年NBA海外賽今日除了備受矚目的中國上海站，衛冕軍暴龍及今夏大力補強的火箭則在日本埼玉展開第2回合較勁，力挺言論自由的火箭一哥哈登（James Harden）、魏斯布魯克（Russell Westbrook）合力進帳44分，以及團隊用驚人出手數，砍進17顆三分球，火箭最終以118：111擊敗暴龍，也是新雙核心合體的首勝。

火箭總管莫雷（Daryl Morey）日前在推特力挺香港，使中國球迷氣炸，且中國各單位展開各式抵制行動。作為火箭當家球星的哈登則是態度360度轉變，從起初向中國球迷道歉，卻在昨改口力挺言論自由，被中國球迷怒譙「滾出中國」。

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火箭雙箭頭哈登與魏斯布魯克前役首次合體，即使哈登進帳34分、魏少斬獲13分，但火箭最終5分差落敗。

魏斯布魯克斬獲22分。（美聯社）

火箭此戰仍志在磨合陣容，而哈登未受場外風暴影響，他與魏少都先發上陣，但上場時間皆為超過30分鐘，哈登進帳22分、9助攻，魏斯布魯克則是22分、4助攻，至於射手戈登（Eric Gordon）挹注14分。值得一提的是，火箭延續近年愛投三分球的風格，全場在三分線上出手64次、命中17球，即使命中率僅26.6％，但仍成為他們贏球的關鍵。

至於暴龍表現最佳為鮑威爾（Norman Powell）進帳22分，有望接下一哥棒子的西亞卡姆（Pascal Siakam）16分、7籃板與4助攻，後衛范維利特（Fred VanVleet）則有10分、10助攻，只是他們在三分線上僅37次出手，命中率也與火箭差不多，無緣在日本賽拿下2連勝。

西亞卡姆。（美聯社）

鮑威爾。（法新社）

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