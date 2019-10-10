NBA》上賽季表現不如預期 美國隊小將求頂薪續約恐碰壁

J.布朗。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克的潛力新星J.布朗（Jaylen Brown）的新秀合約即將到期，其團隊近期也與綠軍高層進行續約討論，不過如今有報導指出，球隊雖有意與他續約但並不會給他一紙頂薪合約。

《HoopsHype》的記者Frank Urbina指出，綠軍高層將會試著與J.布朗續約，但不太可能開出頂薪給他，若最終沒有完成談判，球團會讓J.布朗以受限自由球員的身分進入自由市場，同時他們也必須考慮塔圖姆（Jayson Tatum）的續約問題，J.布朗毫無疑問會是塞爾提克重要的一塊拼圖，但球團高層必須找出一個兩方都能接受的合約，才能成功留下他。

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J.布朗的兩位16年同梯，B.西蒙斯（Ben Simmons）和穆雷（Jamal Murray）都獲得了原球團五年1.7億美元的頂薪續約，J.布朗也希望能拿到和他們一樣的價碼，不過球團高層似乎更重視被視為球隊基石的塔圖姆明年的續約問題。

去年J.布朗的表現並不理想，比起前年來說沒有太多的進步，在攻守兩端並沒有成長成一位全明星球員，這些因素都影響了球團的續約意願，記者最終認為若J.布朗進入自由市場，最終應該會拿到一紙均薪1700-1800萬美元的複數年合約。

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