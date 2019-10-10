NBA》中國賽觀眾人數未受風波影響 籃網逆轉湖人

中國上海賽現場幾乎座無虛席。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕火箭總管莫雷（Daryl Morey）挺港發言引發一連串風波，惹來中國球迷不滿，揚言抵制NBA，但中國上海賽今晚仍如期開打，且現場幾乎座無虛席，最終籃網以114：111逆轉湖人。

上海站熱身賽開打前，央視、騰訊已宣布不轉播，湖人與籃網的行前宣傳行動也被迫取消，場外的看板及贊助商廣告攤位皆撤除，儘管賽前紛擾不斷，比賽現場氣氛仍相當熱絡，球迷在兩隊球員進場時送上熱情歡呼聲。

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詹姆斯（LeBron James）與A.戴維斯（Anthony Davis）半場豪取30分，籃網則靠著3人得分上雙，以57：55領先，但厄文（Kyrie Irving）因臉部遭到撞擊退場，僅上場不到兩分鐘就退場休息。

詹姆斯（中）。（法新社）

比賽進入下半場，戰況依舊膠著，籃網靠著穆薩（Dzanan Musa）的三分彈逆轉戰局，將比分改寫成108：106，雖隨後諾威爾（Zach Norvell Jr.）讀秒階段連拿5分逼平戰局，但湖人最後關鍵時刻接連發生失誤，讓籃網靠罰球再搶回領先，並以3分差帶走勝利。

籃網以汀維迪（Spencer Dinwiddie）的20分表現最佳，普林斯 （Taurean Prince）先發18分居次；湖人方面，詹姆斯拿20分、6籃板，A.戴維斯最終以16分、5助攻作收，兩人皆上場25分鐘。

戴維斯。（法新社）

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