12強》美國隊名單出爐！ 7名大物新秀+洋基球員入列

前洋基總教練吉拉迪為此次美國隊12強總教練。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕美國隊公布12強28人名單，有15名投手和13名野手，包括7名小聯盟百大新秀、4名今年曾在大聯盟出賽的球員。

今年曾上過大聯盟球員的有投手龐德斯（Brooks Pounders），為大都會出賽7場，防禦率6.14；捕手克拉茲（Erik Kratz）今年效力過巨人和光芒，遭釋出後，6月以小聯盟合約加盟洋基隊，總計在大聯盟10年，有31轟101打點，打擊率0.205。

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克拉茲。（資料照，法新社）

此外，李查德（Clayton Richard）今年在藍鳥先發10場，防禦率5.96；弗林在皇家隊出賽11場，防禦率5.22。

不過令人期待的是7名大物新秀，天使外野手阿德爾（Jo Adell）排名百大新秀第5最高，還有第21的白襪內野手禾根（Andrew Vaughn）、第23的勇士外野手沃特斯（Drew Waters）、第34的費城人內野手玻姆（Alec Bohm）。

另外還有排第72的教士內野手愛德華（Xavier Edwards）、第88的費城人投手豪爾德（Spencer Howard）、第100的費城人捕手瓦爾紹（Daulton Varsho）。

美國隊總教練為前洋基教頭吉拉迪（Joe Girardi），首席教練為前洋基球星波西厄斯（Scott Brosius），牛棚教練為阿瑪斯（Roly de Armas）、打擊教練普蘭提爾（Phil Plantier）、投手教練普萊斯（Bryan Price）。

美國隊名單：

投手

Clayton Andrews

Brandon Dickson

Parker Dunshee

J.P Feyereisen

Brian Flynn

Tanner Houck

Spencer Howard

Tyler Johnson

Wyatt Mills

Brooks Pounders

Clayton Richard

Connor Seabold

Noah Song

Caleb Thielbar

Daniel Tillo

內野

Alec Bohm

C.J. Chatham

Jake Cronenworth

Bobby Dalbec

Andrew Vaughn

Xavier Edwards

捕手

Taylor Gushue

Erik Kratz

外野

Jo Adell

Mark Payton

Brent Rooker

Drew Waters

Daulton Varsho

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