路跑》下泥水、攀繩和扛沙包 斯巴達障礙跑競賽考驗意志力

王家梁擔任「Spartan Race斯巴達障礙跑競賽」推廣大使。（大會提供）

〔體育中心／綜合報導〕「Spartan Race」斯巴達障礙跑競賽啟發於軍事訓練，一年舉辦全球超過250場賽事，不僅是體力與耐力，更是意志力的競賽。

2016年首度引進台灣，至今已邁入第三年，三色週末賽將於10月19、20日在新北貢寮舉辦。在新北市政府大力協助下，首次把青春山海線的部份美景納入賽道，打造台灣斯巴達史上最美賽道，讓貢寮福隆之美跳出音樂節、讓來自世界各地的選手看見。

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Trifecta Weekend三色週末賽是指當選手在一整年度完成了BEAST野獸賽、SUPER超級賽以及SPRINT衝刺賽後，即可拼成三色獎牌。去年於高雄橋頭糖廠首度舉辦，即吸引來自25個國家，超過8000人前來參賽體驗。其中涵蓋三種等級的賽事，最初階版的SPRINT衝刺賽距離5公里、20項障礙物；SUPER超級賽距離13公里、25項障礙物；難度最高的BEAST野獸賽距離21公里、30項障礙物。

這次賽道規劃，特別將新北市的青春山海線裡一部分的美景納入賽道，讓貢寮福隆不只透過音樂節來展現，更透過此場賽事，讓國外選手們真切感受到貢寮福隆的美麗景色，這將是有史以來最美麗最厲害的賽道。

現場嘉年華區則會邀請福隆在地的美食、有機食物，設立美食專區，讓國外選手在賽後還能品嘗當地美食、小吃，感受貢寮福隆的熱情饗宴。

鏡頭前認真又投入飾演帥氣暖男及霸氣總裁及許多角色，平時就非常熱愛健身的王家梁擔任「Spartan Race斯巴達障礙跑競賽」推廣大使，日前出席記者會大秀好身材外加超壯手臂肌，和World Gym健身教練PK無氧訓練運動「剝皮跳」（Burpee）。

他以健康形象開心接下代言，擁有十多年的健身經驗，對自己肌耐力有信心，坦言完全不擔心體能無法負荷，豪氣答應參加21公里，「在IG上看到有朋友參加過，所以之前就有開始關注這個比賽，王家梁也發現精神意義也跟自己的生活態度很像：跳出舒適圈，去挑戰對自己而言是極限的事情。」

路跑過程要下泥水、攀繩扛沙包，處女座的他坦言有潔癖，但是為了參加這個有意義的活動「可能會準備一次性淘汰的衣服、鞋子。」

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