NBA》不只淘寶！ 中國NIKE停售火箭商品

外傳中國NIKE商店已停售火箭隊相關商品，掀起另一波抵制行動。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕火箭總經理莫雷（Daryl Morey）挺港言論點燃中國人怒火，揚言全面抵制NBA，雖昨晚中國上海站熱身賽仍座無虛席，完全不受風波影響，但最新消息指出，中國NIKE商店已停售火箭隊相關商品，掀起另一波抵制行動。

日前中國最大網購平台淘寶，已宣布將所有與火箭隊相關的商品已全部被下架，現在連運動用品實體店面都可能買不到。

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外傳中國NIKE商店已停售火箭隊相關商品，掀起另一波抵制行動。（資料照，法新社）

《路透社》報導，一位不具名的NIKE經理透露，已收到高層指令，撤下所有火箭隊相關商品，目前可知5家分別位於上海、北京，3家成都及3家深圳分店都已全面下架火箭商品。

報導指出，雖目前撤除火箭隊商品暫且未有太大影響，但一名商店負責人苦笑：「如果是要把所有NBA的商品撤除，那可能會倒閉。」

不只NIKE分店，上海陸家嘴一帶著名的「正大廣場」購物中心內的運動用品店，以及上海及北京的NBA主題樂園皆停售火箭隊商品，但目前相關人員都拒絕受訪，隨著NBA與中國的分歧仍存在，之後恐怕會有更多品牌及商店跟進。

火箭總經理莫雷。（資料照，美聯社）

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