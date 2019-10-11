MLB》國聯冠軍戰明開打 國民、紅雀G1先發出爐

國民G1推桑契斯先發踢館。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕國聯冠軍戰明天開打，國民首戰推出充分休息的桑契斯（Anibal Sanchez），昨天因觸身球傷退的捕手鈴木清，預計照常出賽，紅雀則是一口氣排好前4場先發，由麥克拉斯（Miles Mikolas）打頭陣。

國民昨在延長賽逆轉道奇，隊史首次挺進國聯冠軍戰，總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）在搭機離開洛杉磯前，宣布首戰由桑契斯先發，後續的先發排序，則要在飛機上好好想想，桑契斯本季與紅雀交手1次，在主場主投5局飆7K掉3分吞敗。

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桑契斯受訪時表示，每場比賽都不一樣，每個狀況也全然不同，「我對道奇的那場，我覺得我跟捕手（鈴木清）合作的比賽策略真的很棒，但明天會是不同的一天，不同的觀眾，不同的球隊。」鈴木清昨因觸身球傷退，預計G1能照常出賽蹲捕。

桑契斯是國民陣中休息最充分的人選，只在國聯分區系列賽G3先發1場，投5局用87球，明天將是休4天登板。大聯盟官網預測，按照正常輪值節奏休息的薛哲（Max Scherzer）會投G2，史崔斯柏格（Stephen Strasburg）可能投G3，柯賓（Patrick Corbin）投G4。

擁有主場優勢的紅雀，則是一口氣排出前4戰先發，總教練席爾特（Mike Shildt）將首戰先發交給麥克拉斯，後3場依序由：韋恩萊特（Adam Wainwright）、佛雷爾提（Jack Flaherty）和哈德森（Dakota Hudson）主投，而哈德森G4先發前，都會在牛棚待命支援。

紅雀G1由麥克拉斯主場登板。（資料照，法新社）

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