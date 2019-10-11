12強》前中職三振王羅曼、救援王米吉亞 入選波多黎各代表隊

40歲的前中職洋投羅曼（左）、曾奪得中職救援王的米吉亞（右），都入選12強波多黎各代表隊名單。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒球12強賽將在下月開打，波多黎各公布28人名單，除了有數名2A、3A的選手外，40歲的前中職洋投羅曼（Orlando Roman）、曾奪得中職救援王的米吉亞（Miguel Mejia）、以及前桃猿洋投拿威（Efrain Nieves），都在名單內。

羅曼曾在美國小聯盟打拚，之後來台效力中職兄弟隊、Lamigo桃猿隊，日職則是從2012年至2015年待過養樂多隊。羅曼曾在2010年、2011年摘下中職三振王，2011年也以16勝榮獲勝投王。羅曼也三度入選世界棒球經典賽波多黎各代表隊。

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米吉亞現年31歲，2013年來台待過兄弟隊，2014年轉戰Lamigo桃猿，當年他以35次救援成功摘下中職救援王。米吉亞也入選2017年經典賽波多黎各代表隊；近年米吉亞先後待在委內瑞拉聯盟、墨西哥聯盟等地。

拿威曾在2016年效力桃猿，當時他留下7勝3敗防禦率6.12的成績，該年8月30日就遭球隊註銷。拿威之後轉戰波多黎各聯盟、多明尼加聯盟。

而波多黎各總教練為「Jaun-Gun」岡薩雷茲（Juan Gonzalez），他曾於1996年、1998年奪得美國聯盟MVP。

本屆12強賽，台灣隊和日本、委內瑞拉、波多黎各分在B組。台灣隊11月5日首戰就是碰上波多黎各。

波多黎各代表隊名單：

投手：

Fernando Cabrera、Freddie Cabrera、Fernando Cruz、Orlando Roman、Ivan Maldonado、Andres Santiago、Bryan Escanio、Miguel Mejia、Adalberto Flores、Miguel Martinez、Luis Cintron、Efrain Nieves、Giovanni Soto、Ramesis Rosa。

捕手：

Wilfredo Rodriguez、Kevin Torres

內野手：

Yariel Gonzalez（2A）、Jesmuel Valentin（2A）、Luis Mateo、David Vidal、Jeffrey Dominguez、Ozzie Martinez、Jack Lopez（3A）、Ivan De Jesus jr.

外野手：

Anthony Garcia（3A）、Jay Gonzalez、Danny Ortiz、Edwin Gomez

前桃猿洋投拿威。（資料照，記者林正堃攝）

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