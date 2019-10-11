MLB》去年太貪心慘遭世仇血洗 洋基教頭透露今年換投策略

布恩。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基總教練布恩（Aaron Boone）在美聯分區系列賽第3戰在5局下讓自家牛棚投手奧塔維諾（Adam Ottavino）只投1人次就將他換下，如此過分謹慎的做法賽後也引發討論，而在洋基順利晉級後，布恩也在受訪時表示，是從去年失敗的經驗得到了很好的借鏡，才會做出這樣的決定。

去年洋基在分區賽就遭紅襪淘汰，第3戰以1：16被世仇血洗更是奇恥大辱，其中4局讓先發投手塞維利諾（Luis Severino）續投，最後釀成無可挽回的7分大局，也被認為是關鍵之一，布恩事後坦言他當時這個決定確實「有點貪心」。

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如今回想當初這個決策，布恩則坦言，棒球世界裡，有些決定都是很模糊的。「有時候你做出一個發揮效果的決定，但其實不一定是對的，而且通常在季後賽，每個決定都是值得討論的，你可以做的就是做好準備，然後專心做出完善的決定去幫助球隊贏球。」

紅襪今年戰績不佳，但去年看著他們在洋基球場晉級，給了條紋軍一個在休賽季重整軍備、試圖捲土重來的動力，布恩今年就認清牛棚將會是季後賽很重要的環節，美聯分區賽三位先發派克斯頓（James Paxton）、田中將大、塞維利諾只貢獻了41個出局數、沒有人投超過5局，剩下的40個出局數，則由查普曼（Aroldis Chapman）、布里頓（Zack Britton）、凱利（Tommy Kahnle）等人分別承擔。

查普曼在分區系列賽第3戰8局下就上場、投了1.2局。（資料照，美聯社）

雖然上述方法可能並不一定會帶進美聯冠軍賽，畢竟7戰4勝的系列賽有必要讓先發投手投得更長，不過這次收到成效已經讓布恩從陰霾裡走出，重建信心。「你總會在工作中成長，」布恩在受訪時表示，「你會從成功與失敗中學習，在這裡多待一年、並更了解所有人，包括球員、教練團等，這也讓我可以做更有品質的決定，我的最終目標就是，不只培養一個好的文化，而是要做出好的決定。」

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