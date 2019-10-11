MLB》193公分教士投手從狗門私闖民宅 遭屋主用電槍射擊

教士投手尼克斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕身高約6呎4吋（約193公分）的教士隊小聯盟投手尼克斯（Jacob Nix），日前竟從一間民宅的狗門中非法闖入，遭屋主用電槍射擊，尼克斯和另一名友人在案發後遭當地警方逮捕，將面臨非法入侵罪的指控。

《美聯社》報導，根據指控文件顯示，尼克斯在上週日受到酒精或毒品的影響，他試圖從皮奧里亞（Peoria）一間民宅的狗門中闖入，屋主發現尼克斯，還一腳踢在他的臉上。

請繼續往下閱讀...

起訴書指出，教士隊另名小聯盟投手Thomas Cosgrove當時也在場，他把尼克斯拉出門外，而該間民宅的屋主，則是拿電擊槍射擊打中尼克斯，之後兩人遭到逮捕。

尼克斯向警方表示，他以為是進入自家住宅，但當被問到自己的住家沒有狗門時，尼克斯並沒有詳細說明。而教士隊在美國時間週四發出聲明表示，球隊已經注意此事件，並和當局保持聯繫。

尼克斯本週以100美元的保釋金，從馬里科帕縣監獄中獲釋，並面臨兩項非法入侵罪的指控。

尼克斯在2018年登上大聯盟，出賽9場都先發，戰績2勝5敗防禦率7.02。本季則待在小聯盟，最高有到3A。

教士投手尼克斯因非法闖入民宅，遭到逮捕。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法