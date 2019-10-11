晴時多雲

MLB》開賽就殺紅眼！太空人首局5安4分 狠寫多項紀錄（影音）

2019/10/11 08:43

〔體育中心／綜合報導〕太空人今與光芒展開殊死戰，面對先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）首局就展開攻勢，敲出5支安打攻下4分，1局結束就以4：0領先，同時也寫下不少紀錄。

1局下開路先鋒史普林格（George Springer）就率先敲安，布蘭特利（Michael Brantley）再補一安，史普林格跑壘相當積極、一舉上到三壘，下一棒艾圖維（Jose Altuve）敲出帶有1分打點的安打，太空人先馳得點，接著季後賽總有亮眼表現的三壘手柏格曼（Alex Bregman）擊出二壘安打，兩位壘上跑者都回來得分。根據《Stats By STATS》推特指出，這是大聯盟史上有球隊第一次在殊死戰首局就連續敲出4支安打。

柏格曼敲出關鍵二壘安打。（法新社）

第5棒新秀艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez） 雖中斷了連續安打，不過也擊出滾地球成功將壘上跑者推進到三壘。不過下一棒古利爾（Yuli Gurriel）很快就敲安，太空人形成4：0領先，此局5支安打也寫下太空人隊史在季後賽的首局新猷，之前首局4安紀錄分別在1986年面對大都會隊的國聯冠軍戰G6以及2018年美聯冠軍戰G3所創下。

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