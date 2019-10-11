網球》伊斯納單季破千愛司球吞敗 喬帥將對決7784

喬科維奇晉級八強。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）昨在上海大師賽16強賽擊敗美國長人伊斯納（John Isner），以7：5、6：3挺進八強，在亞洲巡迴賽事跨季連拿24勝，下一輪將面對希臘第6種子齊齊帕斯（Stefanos Tsitsipas）。

開賽兩人不相上下，各自保發，糾纏到第12局，伊斯納因為掛網、出界失誤，讓喬科維奇首度破發，拿下第一盤。次盤開始伊斯納狀況下滑，喬帥抓緊機會率先破發，連下3局拿下3：0領先。之後喬科維奇積極攻擊，打出不少致勝球同時逼出對手失誤，直落二帶走勝利。

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重砲攻擊型的伊斯納此役並沒有完全發揮發球優勢，與喬帥各發出9記愛司球，不過他本季愛司球數破千，累計共轟出1007記重砲。喬帥下一個對手是新生代好手齊齊帕斯，兩人生涯交手過兩次，各拿下一勝平分秋色。

另外，第2種子費德爾（Roger Federer）以7：6、6：4拍落比利時高芬（David Goffin），第一盤他救了5個盤末點驚險拿下，賽後費爸也說：「我今天完全沒有會拿下勝利的感覺，David做了很多很棒的選擇，腳程也飛快，讓我很難發揮。」

費德爾今天將要面對A.茲維瑞夫（Alexander Zverev），兩代好手生涯交手6次，各拿下3勝不分上下。

伊斯納再度單季愛司球破千。（法新社）

費德爾將面對A.茲維瑞夫（美聯社）

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