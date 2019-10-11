MLB》球隊勝利比個人表現更重要！紅雀卡本特昨自願被換下場獲讚賞

Matt Carpenter got taken out after the 1st yesterday for a defensive replacement and I think it was his idea.



In this clip, it looks like he presents it to the bench coach, who tells Shildt. Then Carpenter says something like 'why dont we use him' and 'win this game' at the end pic.twitter.com/lJ7nI1wMtT — Jomboy （@Jomboy_） 2019年10月10日

〔體育中心／綜合報導〕紅雀隊昨在國聯分區系列戰驟死賽1局上結束就以10：0領先，下半局紅雀做出守備更動，將先發三壘手「小木匠」卡本特（Matt Carpenter）換下，並讓外野手貝德（Harrison Bader）上場，接下他在打線第6棒的位置，此舉也讓許多人感到不解，而事後他也被披露是自己向教練要求退場，讓守備更加出色的貝德上場，達到幫球隊守下更多分數的效果。

卡本特。（資料照，今日美國）

當時1局下紅雀教練團突將原本的守中外野的佛勒換到右外野，原本的右外野手艾德曼（Tommy Edman）守三壘，並讓貝德上場鎮守中外野，媒體人羅德里克（Joe Roderick）今在推特上透露，卡本特告訴他，自己在比賽間曾跑去向總教練席爾特（Mike Shildt）說：「現在10：0了，我們板凳上有聯盟最棒的外野手，現在我們重要的是避免失分。」

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貝德。（資料照，法新社）

貝德是非常具有速度的球員，除在壘間能帶來破壞力外，守備範圍也相當廣，進階數據UZR更在全大聯盟外野手中名列第一，因此不難理解卡本特向教練推薦隊友的原因，而他昨役把球隊勝利放在個人表現之前的表現，也大獲球迷讚賞。

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