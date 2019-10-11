晴時多雲

MLB》球隊勝利比個人表現更重要！紅雀卡本特昨自願被換下場獲讚賞

2019/10/11 10:21

〔體育中心／綜合報導〕紅雀隊昨在國聯分區系列戰驟死賽1局上結束就以10：0領先，下半局紅雀做出守備更動，將先發三壘手「小木匠」卡本特（Matt Carpenter）換下，並讓外野手貝德Harrison Bader）上場，接下他在打線第6棒的位置，此舉也讓許多人感到不解，而事後他也被披露是自己向教練要求退場，讓守備更加出色的貝德上場，達到幫球隊守下更多分數的效果。

卡本特。（資料照，今日美國）

當時1局下紅雀教練團突將原本的守中外野的佛勒換到右外野，原本的右外野手艾德曼（Tommy Edman）守三壘，並讓貝德上場鎮守中外野，媒體人羅德里克（Joe Roderick）今在推特上透露，卡本特告訴他，自己在比賽間曾跑去向總教練席爾特（Mike Shildt）說：「現在10：0了，我們板凳上有聯盟最棒的外野手，現在我們重要的是避免失分。」 

貝德。（資料照，法新社）

貝德是非常具有速度的球員，除在壘間能帶來破壞力外，守備範圍也相當廣，進階數據UZR更在全大聯盟外野手中名列第一，因此不難理解卡本特向教練推薦隊友的原因，而他昨役把球隊勝利放在個人表現之前的表現，也大獲球迷讚賞。

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