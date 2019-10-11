MLB》柯爾8局10K神表現宰光芒 太空人晉級美聯冠軍賽

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國聯盟分區賽生死第五戰，全大聯盟戰績最佳的太空人今天靠柯爾（Gerrit Cole）8局賞10次三振、僅失1分的好投，幫助球隊以6：1贏球，淘汰光芒，闖進美聯冠軍賽，太空人隊將再度碰上洋基。

太空人打線首局就發揮，史普林格（George Springer）、布蘭特利（Michael Brantley）、艾圖維（Jose Altuve）連續安打先得1分，柏格曼（Alex Bregman）揮出帶有2分打點的二壘安。1出局後，古利爾（Yulieski Gurriel）敲安再拿1分，太空人首局就得到4分。大聯盟官網報導，太空人成為第一支在生死戰中開局連敲4安的球隊。

請繼續往下閱讀...

太空人先發柯爾。（美聯社）

光芒索賈德（Eric Sogard）先前因右腳不適，近一個月都沒有獲得先發，今天被安排在先發打線就建功，第2局從柯爾手中敲陽春砲，但這也是光芒整場唯一的分數。

柯爾此戰壓制光芒打線，除了被索賈德敲轟外，僅再被韓籍選手崔志萬敲安，全場僅被敲2安打，柯爾第8局還能投出99.6英哩（約160.2公里）的火球。

總計柯爾今投8局用107球失1分，送出10次三振，另投出2次保送。包含季後賽在內，柯爾從美國時間8月7日開始，連11場先發都賞出至少10次三振。

太空人打線在8局下靠布蘭特利、艾圖維「背靠背」開轟再添2分，第9局太空人推出終結者歐蘇納（Roberto Osuna）關門，終場太空人以6：1獲勝，闖進美聯冠軍賽。

太空人將自2017年後，再度於美聯冠軍賽和洋基碰頭。當年兩隊打到第七戰，太空人以4勝3敗晉級世界大賽。

光芒此役共動用9名投手，先發葛雷斯諾（Tyler Glasnow）投2.2局失4分吞敗。

太空人先發柯爾。（法新社）

太空人艾圖維敲安。（今日美國）

太空人柏格曼揮出長打。（法新社）

光芒索賈德敲陽春彈。（今日美國）

光芒先發葛雷斯諾投2.2局失4分。（歐新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法