NBA》ESPN跪了？中國地圖竟有台灣和這些地方 美網友怒了

〔體育中心/綜合報導〕美國媒體《ESPN》日前的節目中出現中國地圖時,沒有台灣、也沒有海南島,惹惱中國網友。而《ESPN》昨報導湖人、籃網的熱身賽時,這次的中國地圖不但有台灣,連中國主張的「九段線」海域也納入,此舉讓不少美國網友相當不滿。

休士頓火箭隊總管莫雷(Daryl Morey)在社群推特上發出支持香港的貼圖,遭到中國官方、網友強烈反彈,中國不但取消NBA的球迷見面會活動,也有中國廠商中斷和NBA的合作關係。

外傳《ESPN》高層也下令報導避談香港抗爭。(資料照,路透)

ESPN在美國時間週三播出的節目中顯示中國地圖,包含台灣、以及中國主張的「九段線」都納入,但九段線的主張並不被國際接受。

美國霍夫斯特大學教授古舉倫(Julian Ku)就在推特上發文說,「如果這是真的,這會是個重大的錯誤。我從未在中國以外的地方看過這張地圖。」

許多美國網友對此也熱議,「ESPN竟然用九段線,間接承認中國對南海的主張。」、「ESPN屬於中共嗎?」、「ESPN真丟臉」。

美國研究員研究員史密斯(Jeff M. Smith)也在推特上發文指出,ESPN的中國地圖不僅把台灣和九段線納入(美國政府和國際社會認為是非法的),這張地圖還包含印度阿魯納恰爾邦(Arunachal Pradesh),自1960年代以來,美國承認這地方是印度的領土。

@ESPN implicitly acknowledging China's claims to the South China Sea by using the "Nine-Dash Line" on a graphic today #StandWithHongKong: pic.twitter.com/KCDIV77h5H