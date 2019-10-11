MLB》柯爾表現太狂 隊友：幫他得1分形同比賽結束（影音）

〔體育中心／綜合報導〕太空人今天擊敗光芒，連3年晉級美聯冠軍戰，柯爾（Gerrit Cole）先發8局10K狂刷紀錄，超狂表現讓隊友瑞迪克（Josh Reddick）直言，只要幫柯爾打回一分，比賽就差不多結束了。

被光芒逼出驟死戰G5，太空人總教練辛奇（A.J. Hinch）賽後說，幸好這場關鍵比賽能交給柯爾主投，他今天先發8局狂飆10K，連11場先發至少10K，柯爾賽後表示，在一場定生死的第5戰登板，確實是場不一樣的比賽，但賽前準備並無不同。

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「我們球隊有這樣的打線、守備和牛棚，讓我上去投球的感覺很棒，讓我有信心、能夠進入絕佳狀態，也能夠用自己的方式備戰。」柯爾說，隊友首局就敲出5支安打，用隊史季後賽最佳表現打回4分，也幫助他更能全力投球。

柯爾率太空人挺進美聯冠軍戰。（法新社）

「（分數支援）確實很有幫助，讓我在比賽前段能夠盡情發揮。」柯爾盛讚隊友們整個系列賽都是拚命搏鬥，一個接一個挺身而出不曾間斷，形容這個系列賽讓對方總教練在休息室和投手丘之間來回奔走，前前後後加起來大概走了15英里。

隊友瑞迪克形容，柯爾主投的比賽感覺就像是，只要球隊幫柯爾打回1分，比賽就差不多結束了，明星隊友韋蘭德（Justin Verlander）也激賞柯爾：「我們今晚都需要他當Gerrit Cole，在世界級舞台扛起我們，他做到了。」

太空人將在美聯冠軍戰，與同為例行賽百勝勁旅的洋基正面交鋒，這是兩隊3年內第2度在美聯冠軍戰對決，太空人前年擊敗洋基晉級，最後拿到隊史首座世界大賽冠軍。小時候是洋基迷的柯爾表示，他只會把接下來的比賽，當作是另外一場球賽看待，他知道洋基天賦滿點，必然會是場激戰。

隊友包圍柯爾開心慶祝。（USA TODAY Sports）

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