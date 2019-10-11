德國公開賽》台灣一哥、一姊遭雙殺 無緣單打16強

林昀儒。（資料照，取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕18歲小將林昀儒今天凌晨在2019年德國桌球公開賽男單首輪，激戰7局後以3：4不敵世界排名23的前南韓一哥鄭榮植；台灣一姐鄭怡靜也在女單首輪以2：4敗給世界排名24的日本小將加藤美優，雙雙無緣晉級16強。

世界排名第10的林昀儒和鄭榮植之前唯一一次交手是今年二月在日本Ｔ聯賽，當時小林在Ｔ聯賽處女秀以0：3落敗。今天再度對決，雙方勢均力敵，小林在前三局以2：1領先，但鄭榮植隨後連趕兩局以3：2聽牌。小林第六局以11：8拿下，再度扳平戰局；決勝局，小林從開局3：6落後追成7平，但決勝時刻卻連丟4分，以7：11飲恨。

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據了解，林昀儒這次比賽正手換了新膠皮，需要自己發力，他還在適應，且主拍在黏貼膠皮時失敗，被迫使用備用球拍，也影響臨場表現。

女單方面，世界排名第10的鄭怡靜，過去和加藤美優在有世界排名積分的賽事交手3次，以1勝2負暫居下風，包括今年世錦賽32強戰也以2：4輸球，但上個月在日本Ｔ聯賽，鄭怡靜以3：2扳回一城，只是今天再度對壘仍以5：11、9：11、11：2、8：11、11：5、9：11敗北。

鄭怡靜。（資料照，記者林正堃攝）

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