WNBA》華盛頓神秘拿下隊史首冠 中鋒梅斯曼奪MVP

華盛頓神秘拿下WNBA總冠軍。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕女籃最高殿堂WNBA本季總冠軍今出爐，華盛頓神秘在中鋒梅斯曼（Emma Meesseman）攻下全隊最高22分的帶領之下，以89：78擊敗康乃狄克太陽，在G5驟死戰拿下隊史首座冠軍，梅斯曼也拿下總冠軍賽MVP。

此役在決勝節前比數都相當接近，雖然第三節神秘隊一度落後9分，但及時回神追分，兩隊僅2分差進入第四節。末節開始，神秘隊克勞德（Natasha Cloud）命中三分彈超前比數，之後兩隊數度互換領先。最後5分鐘神秘隊黛爾多恩（Elena Delle Donne）攻下2分展開一波8：0攻勢，倒數不到3分鐘時神秘隊拿下7分領先，也是在此時奠定勝基。

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神秘隊替補上場的梅斯曼攻下全隊最高22分、3籃板、3助攻，黛爾多恩貢獻21分、9籃板，克勞德、圖莉薇（Kristi Toliver）各繳18分，聯手在G5搶下勝利。

太陽部分，中鋒瓊絲（Jonquel Jones）拿下全場最高的25分、9籃板，湯瑪絲（Alyssa Thomas）繳出21分、12籃板雙十表現，不過全隊僅3人得分上雙，加上末節後繼無力，錯失拿下總冠軍后冠的機會。

中鋒梅斯曼奪MVP。（法新社）

黛爾多恩（左）。（法新社）

太陽中鋒瓊絲（右）（法新社）

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