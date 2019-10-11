NBA》勇士球星D.格林談莫雷風波 自認知識不足難以評論

勇士球星D.格林。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕休士頓火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）挺港風波引發全中國人怒火，延燒至NBA，不少球星、教練回時都避而不答。勇士球星D.格林（Draymond Green）今天也被問到這議題，他認為，自己沒有足夠的知識來談論這件事。

D.格林表示，「我認為任何所有涉及我們的議題，就像莫雷一樣，都會說出來。」他指出，「當你談論針對議題發表意見時，在美國，你有言論自由。你從未想過會有這樣的反應，因為我們都知道這是美國，無論你是在何種立場和位置，都可以發言。」

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D.格林坦言自己不清楚香港和中國之間的狀況，「即便引發這次事件的是一條推文，我也真的不明白香港和中國之間發生什麼事情。對我來說，嘗試理解美國政治就已經很難了，我沒有足夠的知識來談這議題。」

對於聯盟總裁席爾瓦（Adam Silver）目前正處理NBA和中國之間的事務，D.格林認為聯盟處理得很好，「席爾瓦在這情況下所採取的行動，和在他任內所遇到的議題沒有不同，他始終如一，對此我很尊重。」

此外，莫雷風波讓不少中國廠商陸續中斷和NBA合作，D.格林則說，「我知道他們正在撤回贊助和其他東西，但這會影響到與他們簽約的選手嗎？就像我不太了解正在發生的事，甚至無法對此做出評論。」

D.格林表示，僅管選手和球員仍保持直言不諱，但這卻是美國和中國最新的問題，顯示兩國之間的分歧，「這是美國人的一部分，用美國人的方式行事，這就是所發生的事情，這涉及到一個完全不同的國家，而那不是他們所在做的事。」

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