柯爾老婆Amy和韋蘭德老婆Kate,模仿老公拍攝雜誌封面照。(截自Kate IG)

〔體育中心/綜合報導〕太空人今天擊敗光芒,挺進美聯冠軍戰,王牌韋蘭德(Justin Verlander)和柯爾(Gerrit Cole)的老婆都在場邊觀戰,兩人模仿起老公拍攝的雜誌封面照,成為另類「嬌」點。

最新一期的《運動畫刊》雜誌,找來韋蘭德和柯爾擔任封面人物,兩位球員的嬌妻今天看球時,模仿老公的站位和姿勢,拍攝了「老婆版本」的雜誌封面照,韋蘭德的老婆凱特阿普頓(Kate Upton)把照片放上IG,吸引20幾萬人按讚。

This Week's Cover: How the Astros nabbed Zack Greinke and built a postseason rotation for the ages https://t.co/UqC3hsPhS5 pic.twitter.com/Twy2Z7ltRo