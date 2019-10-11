NBA》不敢批評中國被川普嘲諷 柯爾幽默回應

勇士總教練柯爾。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕隨著中國和NBA之間矛盾越演越烈，各隊球星、教練不免被逼迫表態。美國總統川普（Donald Trump）昨嘲諷勇士總教練柯爾（Steve Kerr）不敢回應相關問題，像個小男孩一樣，今天勇士和灰狼賽前，柯爾也針對這個話題做出回應。

川普昨表示，柯爾不敢正面回答NBA和中國之間的問題，且只會批評美國而不敢批判中國，這樣的行為像個小男孩一樣。

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對於川普的嘲諷，柯爾今賽前記者會上，開玩笑地說：「看來我應該要騎著三輪車來，因為他說我是個小男孩。」

話鋒一轉，柯爾提到自己和白宮的關係，他表示，在川普之前，他曾見過5任美國總統。在父親遭到恐怖攻擊喪命後的6個月，總統雷根曾邀請他和母親到白宮，並感謝父親對於中東和美國之間和平的努力，他也意有所指的提到，希望未來入主白宮的人選，能讓美國更加和平、團結。

雖然柯爾仍未針對NBA和中國的問題做出回應，但他強調，自己不會因外界批評，就放棄對熟悉社會議題發聲的機會，「我還是會對自己精通的事情做出評論，像是槍枝安全的管理，這對我們的國家安全相當重要，我也參與了4、5個關於槍枝安全的組織。」

美國總統川普。（美聯社）

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