羽球》扯！泰國羽協出包報錯人 丹麥賽混雙黃金組合竟被迫拆夥

世界排名第3的泰國混雙組合德查蓬／沙西麗。（圖片取自BWF）

〔體育中心／綜合報導〕泰國羽協鬧出大烏龍！超級750丹麥公開賽將在15日開打，不過世界排名第3的泰國混雙德查蓬（Dechapol PUAVARANUKROH）／沙西麗（Sapsiree TAERATTANACHAI）卻未聯手出擊，德查蓬反而是與另外一位女將普蒂塔（Puttita Supajirakul）搭檔，讓人十分意外，而背後原因竟是泰國羽協將名單送錯，導致此次的烏龍。

普蒂塔。（圖片取自BWF）

泰國世界第3的黃金組合日前才在超級500韓國公開賽擊敗中國強敵「雅思組合」鄭思維／黃雅瓊奪得繼新加坡賽後的今年第二座冠軍，不料隨後卻未在丹麥賽一起出賽引發疑竇，沙西麗日前就在個人的Instagram告訴球迷，自己因為團隊在報名上的疏失，將不會參加丹麥賽的混雙項目，不過自己會選擇往前看、專注於備戰接下來的法國賽以及其他賽事。

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根據印尼媒體《detiksport》報導，泰國羽協是在送交報名表時將德查蓬的搭檔誤填為普蒂塔、而不是原本該一同出賽的搭檔沙西麗，德查蓬/普蒂塔也曾經在2018年的馬來西亞大師賽以及泰國大師賽合作過。

雖然因為這起烏龍無法在混雙項目出賽，不過沙西麗仍會飛往丹麥，因為她將與普蒂塔在女雙聯手出擊，兩人首輪對手將是大會第3種子日本組合松友美佐紀／高橋禮華。

沙西麗透露自己無法參加丹麥賽混雙。（圖片擷取自沙西麗Instagram）

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