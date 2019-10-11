NBA》萌神再臨！柯瑞飆40分 率勇士熱身賽宰灰狼

勇士球星柯瑞（右）拿下40分。（今日美國）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士前一場熱身賽不敵湖人，今於主場迎來第2戰，在一哥柯瑞（Stephen Curry）繳40分帶領下，以143：123擊敗灰狼，收下季前賽首勝。

勇士今在柯瑞和羅素（D'Angelo Russell）的帶領下，上半場打完取得6分領先，此役全隊飆進19顆三分球，團隊命中率突破5成，讓灰狼毫無招架之力；易籃後，柯瑞、伊文斯（Jacob Evans）、D.格林（Draymond Green）持續在外線開火，最終灣區大軍以20分大勝灰狼。

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勇士今上場的球員僅1人沒有得分進帳，柯瑞繳出40分、6籃板、6助攻，伊文斯19分次之，D.羅素挹注16分，灰狼則以替補上陣的雷曼（Jake Layman）、卡爾弗（Jarrett Culver）17分最佳。

值得一提的是，面對NBA和中國之間的爭議，勇士教練柯爾（Steve Kerr）及柯瑞都未做出正面回應，不過柯瑞倒是為了恩師柯爾遭川普批評，挺身發言，他認為川普得把時間花在對的事情上面，「希望這種對話是有效的，無論遇到什麼問題，應該是去找到解決方法，而不是只會用文字發表或在推特發文。」

勇士球星柯瑞。（美聯社）

羅素。（美聯社）

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