NBA》替補前鋒單節攻12分 金塊末節超車擊敗快艇

畢斯利（中）攻下全隊最高分。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕金塊今作客快艇進行熱身賽，從板凳出發的後衛畢斯利（Malik Beasley），攻下全隊最高16分，幫助球隊以111：91獲勝，拿下熱身賽二連勝。而快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）僅上場10分鐘，繳出7分、6助攻的表現。

上半場由快艇占上風，中場握有9分領先優勢。下半場開始，約基奇（Nikola Jokic）先跳投命中，薛米特（Landry Shamet）立刻回敬一記三分彈，雙方一來一往各有分數進帳，金塊更反超前比數，以5分領先進入第四節。

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決勝節金塊替補前鋒波特（Michael Porter Jr.）上場，單節狂轟12分，平均1分鐘就拿下1分還有5籃板，展現高效率，助隊將領先比數漸漸拉開，最後順利獲勝。

金塊畢斯利拿下全隊最高16分、6籃板，替補波特展現高效率，上場12分鐘貢獻12分、5籃板，約基奇繳出10分、11籃板、3抄截雙十表現，P.米爾塞普（Paul Millsap）也有13分。

快艇部分，哈瑞爾（Montrezl Harrell）拿下全隊最高15分、7籃板，L.威廉斯（Lou Williams）攻進13分，而「可愛」雷納德僅上場10分鐘小試身手，攻下7分、6助攻。

雷納德今攻下7分。（法新社）

約基奇（右）。（USA TODAY Sports）

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