MLB》投手惡夢！太空人首局4連安 竟是因光芒先發動作遭破解

葛拉斯諾投球動作被破解。

〔體育中心/綜合報導〕太空人今天在美聯冠軍戰驟死賽首局就敲出5支安打攻下4分、安打數寫下隊史季後賽新紀錄,而原因竟來自於光芒先發葛拉斯諾(Tyler Glasnow)投球時的動作被破解,他在賽後受訪時也顯得相當懊惱。

從太空人第1局的攻勢中可以發現,打者們似乎對葛拉斯諾會投出哪種球路相當瞭若指掌,前3棒史普林格(George Springer)、布蘭特利(Michael Brantley)以及艾圖維(Jose Altuve)皆挑直球做攻擊且全部敲安,第4棒柏格曼(Alex Bregman)則挑曲球打,但擊中這顆外角曲球前也像是早就猜到來球一般。

事實上在比賽過程中就有不少退役的大聯盟球星如威爾森(Preston Wilson)、法蘭德森(Kevin Frandsen)及普魯夫(Trevor Plouffe)等人都發推特表示看出端倪、稱葛拉斯諾的小動作已經遭到破解,而賽後《MLB Network》的球評也馬上剖析了今日這位光芒先發的投球動作,指出他在要投速球前手套會擺得較高、接近脖子的位置,但若要投曲球則會擺得比較低。

賽後葛拉斯諾表示,被換下場後他打開手機大概收到了9000封告訴自己這件事的訊息,他隨即確認了今天投球影片,並承認動作真的相當明顯,「這真的是一名投手最大的惡夢。」他懊惱地說道,「一點點小細節真的就能造成很大的影響,我不想替自己找藉口,我不知道他們(太空人)是不是真的注意到了,但就我自己來看,真的滿明顯的。」

柏格曼被拍到疑似提醒柯瑞亞對方投手的投球細節。

事實上1局時,柏格曼就被捕捉到向隊友柯瑞亞(Carlos Correa)提醒葛拉斯諾這個投球細節的畫面,不過這位明星三壘手在受訪時則否認他們察覺到了這點,僅避重就輕表示,「你如果問我們全隊所有人的答案都是如此,他其實就像其他投手一樣難以對付,是我們團隊今天的方法收到成效、一棒接著一棒延續攻勢,我覺得對付他,你就是看準來球,然後試著揮得漂亮。」

Either Glasnow is tipping his pitches or the Astros' first base coach can see the catcher's signs.



"If it's down, it's a curveball. If it's up, it's a fastball." -Alex Bregman#TakeItBack pic.twitter.com/twIcqPKaCt