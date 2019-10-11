MLB》投手惡夢！太空人首局4連安 竟是因光芒先發動作遭破解

葛拉斯諾投球動作被破解。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人今天在美聯冠軍戰驟死賽首局就敲出5支安打攻下4分、安打數寫下隊史季後賽新紀錄，而原因竟來自於光芒先發葛拉斯諾（Tyler Glasnow）投球時的動作被破解，他在賽後受訪時也顯得相當懊惱。

從太空人第1局的攻勢中可以發現，打者們似乎對葛拉斯諾會投出哪種球路相當瞭若指掌，前3棒史普林格（George Springer）、布蘭特利（Michael Brantley）以及艾圖維（Jose Altuve）皆挑直球做攻擊且全部敲安，第4棒柏格曼（Alex Bregman）則挑曲球打，但擊中這顆外角曲球前也像是早就猜到來球一般。

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事實上在比賽過程中就有不少退役的大聯盟球星如威爾森（Preston Wilson）、法蘭德森（Kevin Frandsen）及普魯夫（Trevor Plouffe）等人都發推特表示看出端倪、稱葛拉斯諾的小動作已經遭到破解，而賽後《MLB Network》的球評也馬上剖析了今日這位光芒先發的投球動作，指出他在要投速球前手套會擺得較高、接近脖子的位置，但若要投曲球則會擺得比較低。

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賽後葛拉斯諾表示，被換下場後他打開手機大概收到了9000封告訴自己這件事的訊息，他隨即確認了今天投球影片，並承認動作真的相當明顯，「這真的是一名投手最大的惡夢。」他懊惱地說道，「一點點小細節真的就能造成很大的影響，我不想替自己找藉口，我不知道他們（太空人）是不是真的注意到了，但就我自己來看，真的滿明顯的。」

柏格曼被拍到疑似提醒柯瑞亞對方投手的投球細節。（法新社）

事實上1局時，柏格曼就被捕捉到向隊友柯瑞亞（Carlos Correa）提醒葛拉斯諾這個投球細節的畫面，不過這位明星三壘手在受訪時則否認他們察覺到了這點，僅避重就輕表示，「你如果問我們全隊所有人的答案都是如此，他其實就像其他投手一樣難以對付，是我們團隊今天的方法收到成效、一棒接著一棒延續攻勢，我覺得對付他，你就是看準來球，然後試著揮得漂亮。」

Either Glasnow is tipping his pitches or the Astros' first base coach can see the catcher's signs.



"If it's down, it's a curveball. If it's up, it's a fastball." -Alex Bregman#TakeItBack pic.twitter.com/twIcqPKaCt — Danny Vietti （@DannyVietti） 2019年10月10日

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