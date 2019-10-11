MLB》太空人淘汰光芒 瑞迪克穿七龍珠裝慶祝超吸晴（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國聯盟分區系列賽生死第五戰，太空人今天以6：1擊敗光芒，連三年挺進美聯冠軍賽，將再度碰上洋基。賽後太空人噴香檳慶祝，其中外野手瑞迪克（Josh Reddick）沒有穿上球隊分區系列賽晉級的特別版T恤，而是換上七龍珠裝，慶祝球隊晉級。

太空人其他隊友都穿上分區系列賽晉級的特別版T恤，唯獨瑞迪克換上七龍珠裝，還抽著雪茄。瑞迪克賽後接受訪問被主持人問到身上的衣服時，他說，「這是我的七龍珠裝，我的摔角衣，你們都知道我多喜歡摔角。」瑞迪克透露他會穿這件衣服到重量訓練室，而且不容易破。

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瑞迪克身穿七龍珠裝，慶祝球隊晉級。（今日美國）

此外，根據德州媒體《Corpus Christi Caller-Times》報導，瑞迪克這個月2日和妻子迎接他們的雙胞胎，瑞迪克當了爸爸，一名小寶貝已經回到家，但另名小寶貝仍待在醫院中接受治療。瑞迪克很想盡快接小寶貝回家，但也清楚讓小孩待在醫院能獲得最好的照顧。

而當其他選手在季後賽感受到壓力時，瑞迪克說他在球場上「一切正常」，但也很渴望回到家和小孩相聚，「最近我只想要抱我的孩子們，他們真的減輕我的負擔，我還沒有打出最好的系列賽，但回到家後看到他們，就不要重要了。」瑞迪克指出，「我認為這會讓人更容易集中注意力，而不是真的（擔心）今天發生了什麼事。」

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瑞迪克身穿七龍珠裝。（美聯社）

瑞迪克身穿七龍珠裝，慶祝球隊晉級。（美聯社）

瑞迪克身穿七龍珠裝。（法新社）

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