MLB》季後賽晉級4隊全猜錯 老爹再成「賭海冥燈」

老爹預測晉級聯盟冠軍戰隊伍,4隊全猜錯。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕紅襪名將「老爹」歐提茲(David Ortiz)退休後轉任球評,2017年預測世界大賽7戰全錯,被封為賭海冥燈,今天兩聯盟冠軍戰組合出爐,老爹預測再度全數摃龜。

2017年世界大賽,老爹預測太空人和道奇對戰結果,前6戰竟然全部猜錯,第7戰前原本拒絕再猜,但被同事A-Rod和「重傷害」湯瑪斯(Frank Thomas)逼到爆氣,怒選自己的老東家、但該年並未晉級的紅襪,因此創下世界大賽預測0勝7敗的超狂紀錄。

今天美聯分區冠軍戰G5落幕,由太空人淘汰光芒,今年4支晉級聯盟冠軍戰的隊伍全部出爐,美聯由洋基和太空人出線,國聯則是紅雀與國民,老爹預測的雙城、光芒、勇士和道奇,全遭淘汰,讓老爹再度成為「賭海冥燈」。

Last year, @davidortiz picked a PERFECT Postseason bracket! 7-0!



This year, umm... That isn't going to happen ¯\_(ツ)_/¯ pic.twitter.com/eufrtxciie