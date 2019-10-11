MLB》季後賽晉級4隊全猜錯 老爹再成「賭海冥燈」

老爹預測晉級聯盟冠軍戰隊伍，4隊全猜錯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪名將「老爹」歐提茲（David Ortiz）退休後轉任球評，2017年預測世界大賽7戰全錯，被封為賭海冥燈，今天兩聯盟冠軍戰組合出爐，老爹預測再度全數摃龜。

2017年世界大賽，老爹預測太空人和道奇對戰結果，前6戰竟然全部猜錯，第7戰前原本拒絕再猜，但被同事A-Rod和「重傷害」湯瑪斯（Frank Thomas）逼到爆氣，怒選自己的老東家、但該年並未晉級的紅襪，因此創下世界大賽預測0勝7敗的超狂紀錄。

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今天美聯分區冠軍戰G5落幕，由太空人淘汰光芒，今年4支晉級聯盟冠軍戰的隊伍全部出爐，美聯由洋基和太空人出線，國聯則是紅雀與國民，老爹預測的雙城、光芒、勇士和道奇，全遭淘汰，讓老爹再度成為「賭海冥燈」。

Last year, @davidortiz picked a PERFECT Postseason bracket! 7-0!



This year, umm... That isn't going to happen ¯\_（ツ）_/¯ pic.twitter.com/eufrtxciie — FOX Sports: MLB （@MLBONFOX） 2019年10月10日

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