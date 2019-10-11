CBA》首鋼第一大將林書豪前役飆40分 今晚7點有望再戰江蘇隊

林書豪今晚7點有望再度上場。（資料照，圖片取自林書豪IG）

〔記者林岳甫／綜合報導〕本季轉戰中國職業籃球聯賽CBA、加盟北京首鋼的林書豪，昨晚首次在官方熱身賽上陣，對上台灣「小飛人」劉錚所屬的浙江廣廈，豪小子二分球11次出手全進，狂轟單場最高40分，但球隊以91：94落敗，豪小子今晚7點有望再度上場，對手是上季第9名的江蘇龍肯帝亞。

林書豪在日前對上吉林東北虎拿21分，昨更展現打過9年NBA的好身手，狂飆40分，只是他仍以高標準看待自己，「我目前體能還未達到百分百最佳狀態，輸球是在關鍵傳球並未傳好，我也發覺外援在CBA都會被針對防守，但我還是會繼續努力打下去。」

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首鋼希臘籍總教練克里斯托普洛斯（Yannis Christopoulos）認為，林書豪是個聰明的球員，現階段需透過熱身賽瞭解隊友並適應CBA環境，「我的工作就是幫助林書豪，而他也是個團隊至上的好球員，時間一定能解決一切。」

林書豪至今尚未幫助首鋼開胡，今日晚間7點將對上江蘇龍肯帝亞，他們的雙洋將為塞爾維亞213公分中鋒拉杜利卡（Miroslav Radulica）與曾打過NBA公牛隊的後衛布萊肯尼（Antonio Blakeney）。

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