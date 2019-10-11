台灣大賽》未帶飆速154公里「桃猿剋星」 兄弟教頭說分明

王鴻程。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕台灣大賽中信兄弟對桃猿明天首戰下午5點在桃園開打，雙方昨天已公布28人參賽名單，其中「火球男」王鴻程本季對桃援後援10場，7.1局投球1分未失，防禦率是完美的零，堪稱「桃猿剋星」，對戰數據亮眼仍未被帶進台灣大賽，對此，兄弟教頭伯納作出解釋。

伯納說，王鴻程確實是教練團考慮帶進台灣大賽的人選之一，狀況好的時候，其球路有壓制性，但面對的是台灣大賽，犯的任何小錯誤都會被放大，王鴻程保送較多，守備也不好，最終只好割捨。

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本季王鴻程飆速154公里為陣中最快，出賽37場都是後援，總計投了30.1局，兩項數據都是生涯最多，戰績1勝1敗1中繼，多達6次救援失敗，防禦率3.86，每局被上壘率1.48，出現15次四壞保送和2次觸身球，6次守備機會就有2次失誤，控球和守備確實是他兩大罩門。

今年台灣大賽兄弟共帶12名投手，伯納說，只確定首戰由紐維拉先發，第二戰之後的先發投手要視戰況而定，原則上先發投手有4人，要如何安排調度現在還言之過早。

中信兄弟練球。（記者羅志朋攝）

李振昌練投。（記者羅志朋攝）

萊福力可能是第二戰先發投手。（記者羅志朋攝）

王威晨守備練習。（記者羅志朋攝）

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