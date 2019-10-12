台灣大賽首戰李茲強碰紐維拉 今日賽事預告與轉播

台灣大賽首戰，Lamigo桃猿由洋投李茲擔綱首場先發。（記者陳志曲攝）

台灣大賽首戰，中信兄弟推出洋投紐維拉應戰。（記者廖耀東攝）

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中職部份，迎來台灣大賽首戰，Lamigo桃猿在主場強碰中信兄弟，Lamigo桃猿由本季拿下勝投王、三振王的洋投李茲擔綱首場先發，中信兄弟同樣推出洋投紐維拉應戰。究竟哪隊能率先拔得頭籌、開出紅盤呢？球迷朋友千萬別錯過囉！

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大聯盟方面，國聯冠軍戰率先登場，紅雀在主場對決國民，紅雀推出麥克拉斯（Miles Mikolas）掛帥先發，麥克拉斯本季繳出9勝14敗，防禦率4.16的成績。國民則由桑契斯（Anibal Sanchez）先發應戰，桑契斯本季拿下11勝8敗，防禦率3.85的成績。究竟這兩隊誰能在國聯冠軍戰搶下首勝呢？喜愛大聯盟的球迷朋友千萬別錯過囉！

台灣大賽

16:30 中信兄弟@ Lamigo桃猿 ELEVEN SPORTS1

MLB季後賽

08:00 國民@紅雀 FOX體育、FOX體育3台、民視

NBA熱身賽

08:30 公鹿@獨行俠 緯來體育

19:30 湖人@籃網 緯來體育、愛爾達體育1台

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