MLB》下輪將碰強敵太空人 美媒點出洋基三大難題

沙巴西亞。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕洋基下一輪將面對今年的美聯龍頭太空人隊，《SNY》的記者Anthony McCarron點出了洋基在美聯冠軍賽陣容出爐前可能會遇到的三大難題。

第一點是老將沙巴西亞（CC Sabathia）是否會進入美聯冠軍賽的選手名單中，洋基總教練布恩（Aaron Boone）曾表示沙巴西亞季後賽將有望擔任牛棚工作，有可能是一人左或是擔任整局的投球工作，記者也提到若先發投手有不穩的情形發生，沙巴西亞也有望擔任長中繼的角色，他充分的季後賽經驗能夠幫助洋基穩住陣腳，但他的身體狀況會是一大隱憂。

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希克斯。（資料照，今日美國）

第二點則是洋基原先開季預定的先發中外野手希克斯（Aaron Hicks）的健康狀態，希克斯本季從8月後就沒有任何的出賽紀錄，若他的身體狀態許可，能夠為賈納（Brett Gardner）和史坦頓（Giancarlo Stanton）分擔守備壓力，不過在進攻端上可能就沒有那麼理想了，同時洋基目前的進攻打線火力十足，在面對雙城的三場比賽中總共打下了23分，同時擁有3成24的團隊打擊率，若希克斯加入非常有可能破壞原有的化學效應，這會是教練團需要仔細思考的問題。

哈普。（資料照，法新社）

最後一點則是要不要使用假先發的問題，洋基目前只有確定派克斯頓（James Paxton）、田中將大和塞維里諾（Luis Severino），但在七戰四勝的系列賽中還需要有其他投手擔綱第四戰的先發工作，洋基最終會選擇哈普（J.A. Happ）先發或是選擇葛林（Chad Green）擔任假先發執行他們例行賽賽常用的牛棚車輪戰呢?

洋基的先發投手在第一輪只投了13.2局，繳出防禦率2.63的成績，而牛棚在對上雙城的系列賽中非常穩定，13.1局的投球中，僅失三分，防禦率僅2.03。但由於美聯冠軍賽中的三四五戰是連續三天進行，所以布恩表示會讓先發投手吃更長的局數，希望能減輕牛棚的負擔，所以記者認為哈普會在美聯冠軍賽擔任更吃重的角色。

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