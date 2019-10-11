網球》世界球王喬帥不敵21歲希臘新星 上海賽無緣挑戰衛冕

喬科維奇不敵希臘新星齊齊帕。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）今在上海名人賽男單8強，以6：3、5：7：3：6不敵世界排名第7的希臘好手齊齊帕斯（Stefanos Tsitsipas），挑戰衛冕失利。

喬科維奇與齊齊帕斯過去交手2次，雙方各取1勝，今喬帥開賽沒多久就率先破發，搶下首盤先馳得點，但此役對手有備而來，次盤5：5膠著時刻，齊齊帕斯連下兩城扳平戰局。

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齊齊帕斯在決勝盤延續氣勢，第4局破發後一路保持領先，喬帥雖試圖力挽狂瀾，化解兩個賽末點，最終仍沒能上演奇蹟，挑戰二連霸之路就此中斷。

21歲新星齊齊帕斯今年大放異彩，一月在澳網爆冷扳倒瑞士名將費德爾（Roger Federer），五月於馬德里大師賽力退西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），如今戰勝喬科維奇，這也是他生涯首次扳倒世界排名第一的高手。

齊齊帕斯4強對手為世界排名第4的梅德維夫（Daniil Medvedev），他在8強賽以6：3、7：6（4）擊敗義大利好手佛格尼尼（Fabio Fognini）。

齊齊帕斯在上海名人賽擊敗球王喬科維奇。（路透）

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