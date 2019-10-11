NBA》魔獸不受挺港風波干擾 賽前熱身秀新招「脫褲灌籃」

豪爾德昨在上海熱身賽賽前上演「脫褲灌籃」。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕湖人與籃網昨天在中國上海進行熱身賽，雖然大部分的焦點都在近日中國和NBA之間的風波上，但新球季重返湖人的「魔獸」豪爾德（Dwight Howard）似乎不受場外紛爭干擾，他在賽前熱身上演一記脫褲灌籃不僅笑翻眾人，也瞬間奪取大家的目光。

Dwight Howard jumping out of his pants pregame; LeBron is amused pic.twitter.com/STc4JkKGw0 — Rachel Nichols （@Rachel__Nichols） October 10, 2019

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影片中，豪爾德先是將球拋向籃板，準備在第一時間上演帥氣的單手爆扣，但就在豪爾德躍身跳起時，褲子不慎滑落，雖然還是成功將球灌進，卻意外形成一記「脫褲灌籃」，也讓場邊目睹的球迷更是驚呼連連。

美媒《Clutch Points》記者馬瑞奎（Bruno Manrique）就指出，豪爾德懂得如何用噱頭吸引大家的目光，2008年灌籃大賽時，豪爾德就曾以身穿超人披風的戲碼，一舉奪下灌籃大賽的冠軍，同時也寫下灌籃大賽的經典橋段。

昨役，豪爾德上場18分鐘，2投2中外加1顆罰球，攻下5分、8籃板、1助攻，另有1抄截、1阻攻的成績。不過最終湖人以111：114敗下陣來，接下來兩隊要前往中國深圳進行第二場交手，賽事將在12日晚間7點半舉行。

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