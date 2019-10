NBA》魔獸不受挺港風波干擾 賽前熱身秀新招「脫褲灌籃」

豪爾德昨在上海熱身賽賽前上演「脫褲灌籃」。(資料照,USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕湖人與籃網昨天在中國上海進行熱身賽,雖然大部分的焦點都在近日中國和NBA之間的風波上,但新球季重返湖人的「魔獸」豪爾德(Dwight Howard)似乎不受場外紛爭干擾,他在賽前熱身上演一記脫褲灌籃不僅笑翻眾人,也瞬間奪取大家的目光。

Dwight Howard jumping out of his pants pregame; LeBron is amused pic.twitter.com/STc4JkKGw0