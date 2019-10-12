NBA》柯爾稱不了解香港爭議 竟遭自己推特狠打臉

柯爾。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士隊總教頭柯爾（Steve Kerr）日前因為對於不感為莫雷挺港事件表態，遭美國總統川普（Donald Trump）嘲諷，雖然柯爾今日幽默回應川普，卻遭網友發現其實柯爾真的沒如他所說的「不那麼了解」這起事件。

柯爾一直以來都很願意發表自己的政治主張，包含反川普以及在勇士隊奪冠時拒絕前往白宮，美國論壇《Reddit》更曾翻出他在2017年時說過的一段話：「當你綜觀世界歷史，最大的問題就是人們沉默了。」，暗諷柯爾的雙重標準。該文底下也有網友諷刺道：「但有時候你會遇到更大的問題......習近平。」

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現在又有網友翻到柯爾的推特發現，他才在9月時才轉推政治評論員羅德斯（Ben Rhodes）的挺香港言論的推特，顯示他對香港的事件並沒有自己所言的那麼陌生，甚至是有在關注的。

柯爾轉貼挺香港貼文。（圖片擷取自推特）

柯爾此次事件選擇噤聲引發網友正反論戰，反方質疑柯爾有特別迴避這項議題的「自助餐」疑慮；正方則認為，言論自由就是可以選擇要講什麼或者不講什麼，不應該強迫他人表態。

柯爾轉貼的推文如下：

Bibi backsliding. Boris flailing. Hong Kong rising. The authoritarian trend is not inevitable. Fight back. It will work. — Ben Rhodes （@brhodes） September 18, 2019

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