NBA》柯爾稱不了解香港爭議 竟遭自己推特狠打臉

〔體育中心/綜合報導〕勇士隊總教頭柯爾(Steve Kerr)日前因為對於不感為莫雷挺港事件表態,遭美國總統川普(Donald Trump)嘲諷,雖然柯爾今日幽默回應川普,卻遭網友發現其實柯爾真的沒如他所說的「不那麼了解」這起事件。

柯爾一直以來都很願意發表自己的政治主張,包含反川普以及在勇士隊奪冠時拒絕前往白宮,美國論壇《Reddit》更曾翻出他在2017年時說過的一段話:「當你綜觀世界歷史,最大的問題就是人們沉默了。」,暗諷柯爾的雙重標準。該文底下也有網友諷刺道:「但有時候你會遇到更大的問題......習近平。」

現在又有網友翻到柯爾的推特發現,他才在9月時才轉推政治評論員羅德斯(Ben Rhodes)的挺香港言論的推特,顯示他對香港的事件並沒有自己所言的那麼陌生,甚至是有在關注的。

柯爾此次事件選擇噤聲引發網友正反論戰,反方質疑柯爾有特別迴避這項議題的「自助餐」疑慮;正方則認為,言論自由就是可以選擇要講什麼或者不講什麼,不應該強迫他人表態。

Bibi backsliding. Boris flailing. Hong Kong rising. The authoritarian trend is not inevitable. Fight back. It will work.