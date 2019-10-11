日職季後賽》陽岱鋼季後賽首打席就開轟！ 1舉動致敬傳奇老將（影音）

〔體育中心／綜合報導〕中央聯盟高潮系列賽決勝輪，取得3：0聽牌優勢的巨人隊今天在主場迎戰阪神虎，昨日代跑上場建功的台灣好手陽岱鋼，今天首度於季後賽上場打擊，他也馬上就敲出一發深遠的中外野方向陽春彈，幫助球隊取得4：1領先。

陽岱鋼今天在3局上若林晃弘選到保送上壘後代跑上場，該局他靠著岡本和真的二壘安打回來得到巨人隊首分，巨人也在該局靠著岡本和真的2分打點二壘安打，與老將阿部慎之助的適時安打，單局拿下3分，以3：1反超阪神虎。

請繼續往下閱讀...

4局下半，陽岱鋼在1出局後上場打擊，他面對阪神後援左投島本浩也的第一球，就敲出中外野方向的深遠全壘打，幫助球隊擴大領先，陽岱鋼在繞壘時看到巨人傳奇老將阿部慎之助為他歡呼，他就把棒子往阿部的方向丟，同時指著這名老將向他致敬。目前4局打完，巨人以4：1領先阪神虎。

陽岱鋼開轟。（圖片取自巨人推特）

陽岱鋼季後賽首打席就開轟。（圖片取自巨人推特）

陽岱鋼季後賽首打席就開轟。（圖片取自巨人推特）

陽岱鋼敲出中外野深遠陽春彈。（圖片取自巨人推特）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法