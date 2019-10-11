日職季後賽》陽岱鋼開砲 大山悠輔9上致勝轟、阪神扳回一城

巨人9上遭大山悠輔敲出致勝轟。（圖片取自巨人推特）

〔體育中心／綜合報導〕中央聯盟高潮系列賽決勝輪，巨人賽前以3：0聽牌，只要再一勝就能前進日本一，但阪神虎這場比賽展現韌性，靠著9局上半大山悠輔的致勝轟，以及終結者藤川球兒2局燃燒關門成功，以7：6拿下系列賽首勝，台灣好手陽岱鋼今天3三打數1安打，首打席就敲出今年季後賽首安，同時也是一發全壘打。

阪神在3局上靠著梅野隆太郎的陽春彈先馳得點，3局下巨人馬上靠著岡本和真的二壘安打，與老將阿部慎之助的適時安打回敬3分大局，陽岱鋼在這局代跑上場並跑回巨人首分。

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4局下陽岱鋼在1出局時，瞄準阪神左投島本浩也偏低的指叉球，一棒將球掃到中外野大牆外形成一發陽春彈，為巨人增添1分的保險分。

5局上半，從4局上接替先發投手戸郷翔征的櫻井俊貴控球出現亂流，投出2次四壞1次觸身球，0出局就把壘包塞滿，高山俊在滿壘時敲出適時安打追回1分，接著大山悠輔遭到三振，梅野隆太郎敲出左邊方向安打再打回1分，原口文仁雖然遭到三振形成2出局，但下棒的近本光司馬上敲出清壘的三壘安打超前本分，阪神此局轟下5分大局以6：4超前。

5局下半，丸佳浩選到保送上壘，下棒的岡本和真馬上轟出2分彈追平比數，雙方6：6平手。接下來雙方都有零星攻勢，卻始終沒能拿下關鍵的超前分

岡本和真兩分彈追平比數。（圖片取自巨人推特）

9局上半，大山悠輔面對後援投到第二局的中川皓太，一棒將球轟到右外野大牆，取得關鍵的1分領先，接下來梅野隆太郎也敲出擊中左外野全壘打牆的二壘安打，可惜下棒的木浪聖也觸擊失敗讓跑者在三壘前出局，接著中川回穩，K掉近本光司後讓北條史也打出滾地出局，將傷害減到最小。

9下，巨人最後的反攻機會，由8局投出三上三下的阪神虎終結者藤川球兒續投，他讓坂本勇人擊出中外野飛球出局，再用指叉球三振掉丸佳浩，最後讓今天手感最火燙的岡本和真敲出滾地出局，守護住阪神的勝利。

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