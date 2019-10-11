日職季後賽》千賀滉大8局熱投126球封鎖西武 軟銀豪取三連勝聽牌

千賀滉大。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕軟銀與西武系列賽的第三場比賽，軟銀派出陣中王牌千賀滉大對決西武右投十龜劍，最終軟銀靠著千賀的八局好投以及成功的打線串連，最終以7:0擊敗西武取得三連勝，在六戰四勝系列賽中取得三勝一敗的絕對優勢。

軟銀本場比賽又是第一局就有攻勢串連，首局靠著開路先鋒牧原大成的安打，今宮健太成功推進後，前一戰表現出色的中村晃再度打出關鍵安打助軟銀先馳得點，第二局軟銀攻勢再起，先是松田宣浩靠著觸身球上壘，接著內川聖一敲出右半邊安打，最後靠著牧原大成強勁的右半邊穿越二壘打送回兩名跑者，第四局牧原大成又擊出兩分打點全壘打，助軟銀取得5:0領先。

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軟銀九局上攻勢再起，靠著柳田悠岐選到保送，戴斯潘（Alfredo Despaigne）擊出安打形成一二壘有人，中村晃成功推進跑者後，福田秀平擊出中外野方向二壘安打，比分拉開到7:0。

西武打線方面則是遭到軟銀王牌千賀的壓制，第一局開路先鋒秋山翔吾安打上壘後，連續26位打者沒有擊出安打，直至8局下一出局時才由源田壯亮擊出內野安打，但最終仍無法從他手中拿下任何分數，最終西武就以7:0敗給軟銀，在自家主場吞下三連敗。

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