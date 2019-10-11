NBA》中國外交部對抵制態度趨緩 中網友崩潰：NBA奴

中國外交部發言人耿爽。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕休士頓火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）挺港事件導致整個NBA遭中國社會抵制，如今卻出現轉圜餘地，今日中國外交部發言人耿爽在記者會上說道，中國將會一如既往地秉持開放包容心態。

莫雷挺港事件引發中國社會的大力反彈，但昨日的NBA中國賽卻依舊迎來幾乎滿場的中國觀眾。今日記者就提問道，中國在NBA事件的立場為何？由於中國將在2022年舉辦冬季奧運，中國是否會基於特定政治立場要求來中國的運動員、教練員和國家？

請繼續往下閱讀...

耿爽先就NBA的問題回應「無論在中國、美國還是在世界上其他國家，開展交流合作的一項重要前提就是要相互尊重。」隨後再回應冬季奧運的問題表示，中國正積極籌備2022年的冬季奧運，目前籌備狀況順利，他們也歡迎各國的運動員、教練來中國參賽。同時他也再次強調，中國將會「一如既往地秉持開放包容的心態」，並在相互尊重、平等相待、互利共贏的基礎上與國際社會積極互動，同時也歡迎外國機構以及人士交流與合作。

今日耿爽的回應與8日首度回應NBA事件時的態度大相逕庭，當時耿爽嚴厲指控火箭隊的錯誤言論並強調「跟中方開展交流與合作，卻不了解中國的民意，這是行不通的」。後續他甚至也不打算回答NBA遭中國禁播後，中國人要如何收看NBA等問題，如今卻表示將保持開放包容心態，回應態度已經漸趨和緩。

穿著湖人球衣手拿中國國旗的NBA球迷。（路透）

不過耿爽今日的回應也引起中國網友討論：「唉，昨天上海NBA把外交部害慘了」、「明明是對方挑釁，怎麼變成我們要求別人表態了」、「NBA奴」、「建議關注一下中國民眾對此事的反應和態度...心疼耿爽的同時，我真替作為中國人的NBA球迷們感到慚愧」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法