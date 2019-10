NBA》官方出手了！ 12日深圳賽、NBA取消媒體採訪

NBA官方宣布,12日深圳賽不開放媒體採訪。(資料照,路透社)

〔體育中心/綜合報導〕休士頓火箭總管莫雷(Daryl Morey)日前在推特力挺香港的言論引發中國不滿抵制NBA,此事也連帶影響湖人、籃網的中國熱身賽。昨上海賽,中國政府全面禁止兩隊球員、教練接受媒體訪問,今日稍早NBA官方也有所動作,取消了兩隊12日深圳賽的媒體採訪。

New story: Media availability is being shut down for the rest of the China Games. This time it’s the NBA’s decision. https://t.co/2jLWlGExlE