NBA》官方出手了！ 12日深圳賽、NBA取消媒體採訪

NBA官方宣布，12日深圳賽不開放媒體採訪。（資料照，路透社）

〔體育中心／綜合報導〕休士頓火箭總管莫雷（Daryl Morey）日前在推特力挺香港的言論引發中國不滿抵制NBA，此事也連帶影響湖人、籃網的中國熱身賽。昨上海賽，中國政府全面禁止兩隊球員、教練接受媒體訪問，今日稍早NBA官方也有所動作，取消了兩隊12日深圳賽的媒體採訪。

New story: Media availability is being shut down for the rest of the China Games. This time it’s the NBA’s decision. https://t.co/2jLWlGExlE — Dave McMenamin （@mcten） October 11, 2019

請繼續往下閱讀...

昨上海賽，籃網以114：111擊敗湖人，但中國政府全面禁止媒體活動，包括NBA總裁席爾瓦（Adam Silver）賽前的記者會，不給眾人有針對這次挺港風波表態的空間。而今日稍早NBA官方也宣布，12日的深圳賽採用同樣的處理方式，一併不開放媒體採訪。

「在接下來的深圳賽，我們決定不再為我們的球隊開放媒體，他們在國外陷入了前所未有的複雜局面，我們認為要這兩隊的球員、教練去處理這些難題是非常不公平的。」NBA在稍早發布這項聲明，也表示是基於球員和教練的出發點才有此決定。

儘管NBA官方發言人聲稱，湖人、籃網的球員可以自由的發表言論，但是根據聯盟消息人士指出，NBA官方的這項媒體禁令，已經和兩隊的球員與球員工會的代表討論過，似乎已經私下達成協議。

湖人與籃網將在12日晚間7點半進行深圳熱身賽，也是兩隊此次中國行的最後一場交手。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法