亞錦賽》鄧愷威歷經夢幻球季 想找張育成、林子偉聊聊

鄧愷威。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕亞錦賽後天開打，台灣隊今天首次全員到齊，晚間在台中洲際棒球場練球，旅美投手鄧愷威進牛棚練投，他表示，已準備好7、8分了。

鄧愷威效力美職巨人隊，本季在1A出賽14場其中13場先發，戰績7勝0敗、防禦率1.58，79.2局投球飆88K，表現亮眼，因球團不放行，無法征戰12強賽，但可打亞錦賽。

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鄧愷威說，今年最大收穫是心理層面，以往會受隊友失誤或裁判誤判影響，自己亂掉導致1局失4、5分，今年遇到危機進步很多，比較不容易受影響。

鄧愷威。（記者羅志朋攝）

今年王建民曾赴美觀察旅美選手，鄧愷威透露，「（王建民）賢拜說過，小聯盟很辛苦，只要熬過這一段，未來上大聯盟，就是天堂與地獄的差別。」

今天台灣隊全員第一次集合練球，鄧愷威說，有時間想找張育成和林子偉聊聊，想知道他們不喜歡遇到什麼樣的投手，以「換位思考」的方式，了解打者的想法。

這屆亞錦賽鄧愷威有投球數限制，包括包括投滿4局或是60球就得退場，投1場要休4天，必須以先發角色出賽，他表示，這次亞錦賽事他升上成棒所打的第一個國際賽，教練給他什麼工作希望能做好。

鄧愷威。（記者羅志朋攝）

林子偉。（記者羅志朋攝）

張育成。（記者羅志朋攝）

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