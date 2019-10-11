網球》費爸次盤展現「強心臟」 仍不敵22歲德國新星上海賽止步8強

費德爾在上海名人賽止步8強。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕世界排名第3的瑞士名將費德爾（Roger Federer）今在上海名人賽，第二盤一度化險為夷，化解5賽末點，惜最終仍以3：6、7：6（7）、6：3不敵世界排名第6的德國好手小茲維瑞夫（Alexander Zverev），無緣挺進4強。

費德爾與22歲新星小茲維瑞夫（Alexander Zverev）過去交手過6次，雙方各取3勝，值得一提的是，上月才在拉沃盃搭檔雙打的隊友，一同幫助歐洲隊取得3連霸，如今兩人於上海變成隔網交鋒的對手。

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小茲維瑞夫在發球方面表現強勢，首盤就出現5個ACE球，並用暴力正拍不斷撕裂費德爾防線，第6局率先破發後，將領先優勢保持到盤末，以6：3先馳得點。

小茲維瑞夫擊敗費爸挺進4強。（路透）

費德爾在次盤重整旗鼓，只可惜破發後馬上被回破，雙方一路激戰，費爸關鍵時刻展現「強心臟」，總共化解5個賽末點，在搶七階段以9：7扳回一城。

不過，費德爾在決勝盤未能延續氣勢，小茲維瑞夫以6：3收下勝利，4強對手為奧地利名將提姆（Dominic Thiem）和義大利好手貝雷蒂尼（Matteo Berrettini）的勝方。

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