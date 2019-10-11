亞錦賽》劉致榮投入台灣隊集訓 隊友都叫他：158！

劉致榮。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕亞錦賽後天開打，台灣隊今天首次全員到齊，晚間在台中洲際棒球場練球，其中業餘王牌吳昇峰，在前天落幕的全運會，代表台北市隊5天內4度登板，總計投12.1局，身體累積一定疲勞，外界擔心可能會影響他被戰亞錦賽甚至12強賽。

對此，吳昇峰說，「在業餘比賽密集登板投球很常見，也一定會疲勞，不過我曾受過傷，對於伸展、放鬆會特別要求，身體狀況都在掌握之中，亞錦賽會證明給大家看，不會有過度疲勞的狀況。」

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吳昇峰。（記者羅志朋攝）

吳昇峰認為，包括亞錦賽在內的賽程，很早就知道了，不管累不累都要調適，亞錦賽和12強賽都會拿出最好的實力應戰。

台灣隊教頭李盈南透露，全運會期間吳昇峰投球量不少，前天冠軍戰有投了6局，最近會讓吳昇峰適當休息，再來觀察狀況。

投打「二刀流」好手劉致榮日前在梅花旗飆速158公里，吸引眾家球探目光，今天練球時許多隊友就大喊:「158!」讓劉致榮哭笑不得，他也是亞錦賽台灣隊唯一一名大學球員，陳柏諭則是唯一一位高中球員。

陳柏毓。（記者羅志朋攝）

劉致榮說，今天集訓看到不少旅外球員，很興奮，亞錦賽應該會專心投球，也會練習打擊，但要看比賽狀況，「看到旅美投手用加重球熱身，感覺很酷，很厲害。」

劉致榮。（記者羅志朋攝）

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