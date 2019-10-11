CBA》林書豪遭嚴防拿11分 北京首鋼終於贏了

林書豪拿下11分，取得加盟後首勝。（圖片取自推特）

〔記者林岳甫／綜合報導〕本季轉戰中國職業籃球聯賽CBA、加盟北京首鋼的林書豪，今晚迎來官方熱身賽第2戰，面對上季排名第5的江蘇隊，豪小子被對手嚴加看管，進帳11分、4助攻、3籃板及2抄截，首鋼最終以89：68大勝，也是林書豪加盟後首勝。

林書豪離開待了9年的NBA，今夏決定轉戰首鋼，昨迎來首場官方熱身賽，展現強大主宰力，18次出手命中13球，包括二分球11投全進，轟下40分，只是未能幫助球隊贏球。豪小子坦言：「我體能還未達到百分百最佳狀態，輸球是在關鍵傳球並未傳好，我也發覺外援在CBA都會被針對防守，但我還是會繼續努力打下去。」

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即使體力未調整至顛峰，林書豪今日背靠背出賽並先發上陣，球隊前三節就取得大幅領先，豪小子能省體力只打21分鐘，但手感不如前役火燙，出手7次僅中1顆三分球，靠著12罰8中，拿11分、3籃板、4助攻與2抄截。至於隊友周儀翔繳出10分、3籃板及4助攻，揮別前役僅拿1分的低迷。

值得一提的是，林書豪在首鋼要扮演進攻發動機，此仗就利用擋拆戰術，漂亮把球送至另一洋將漢米爾頓（Justin Hamilton）完成空中接力。

首鋼在熱身賽開胡後，明晚與前NBA球星馬布瑞（Stephon Marbury）執教的北京北控上演「北京內戰」。

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