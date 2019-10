CBA》林書豪遭嚴防拿11分 北京首鋼終於贏了

林書豪拿下11分,取得加盟後首勝。(圖片取自推特)

〔記者林岳甫/綜合報導〕本季轉戰中國職業籃球聯賽CBA、加盟北京首鋼的林書豪,今晚迎來官方熱身賽第2戰,面對上季排名第5的江蘇隊,豪小子被對手嚴加看管,進帳11分、4助攻、3籃板及2抄截,首鋼最終以89:68大勝,也是林書豪加盟後首勝。

林書豪離開待了9年的NBA,今夏決定轉戰首鋼,昨迎來首場官方熱身賽,展現強大主宰力,18次出手命中13球,包括二分球11投全進,轟下40分,只是未能幫助球隊贏球。豪小子坦言:「我體能還未達到百分百最佳狀態,輸球是在關鍵傳球並未傳好,我也發覺外援在CBA都會被針對防守,但我還是會繼續努力打下去。」

請繼續往下閱讀...

即使體力未調整至顛峰,林書豪今日背靠背出賽並先發上陣,球隊前三節就取得大幅領先,豪小子能省體力只打21分鐘,但手感不如前役火燙,出手7次僅中1顆三分球,靠著12罰8中,拿11分、3籃板、4助攻與2抄截。至於隊友周儀翔繳出10分、3籃板及4助攻,揮別前役僅拿1分的低迷。

值得一提的是,林書豪在首鋼要扮演進攻發動機,此仗就利用擋拆戰術,漂亮把球送至另一洋將漢米爾頓(Justin Hamilton)完成空中接力。

@JLin7 sets up an alley-oop to Justin Hamilton. pic.twitter.com/jvWJdnSCf9