NBA》厄文臉部遭襲退場 確定缺席12日深圳賽

籃網明星後衛厄文,將會缺席12日的深圳賽。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕今夏轉戰籃網的明星後衛厄文(Kyrie Irving),昨在上海熱身賽遭湖人後衛朗度(Rajon Rondo)擊中臉部,隨即因傷退場並未再回到場上,根據《ESPN》報導,厄文將會缺席12日的深圳賽。

昨籃網與湖人在上海進行熱身賽,開賽1分06秒,詹姆斯(LeBron James)從左側切入到禁區,接著分球給埋伏在左側底角的朗度,此時厄文上前貼身防守朗度,並下手將球點掉,同一時間朗度的左手不小心揮到厄文的臉部,厄文馬上示意板凳席上將他換下,只打了1分06秒就傷退離場,並未留下任何數據。

1 minute into the game, Kyrie Irving leaves the game after getting hit in the face by Rondo.



(Via @gifdsports) pic.twitter.com/LLjRdAXY3n