晴時多雲

NBA》厄文臉部遭襲退場 確定缺席12日深圳賽

2019/10/11 22:54

籃網明星後衛厄文，將會缺席12日的深圳賽。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今夏轉戰籃網的明星後衛厄文（Kyrie Irving），昨在上海熱身賽遭湖人後衛朗度（Rajon Rondo）擊中臉部，隨即因傷退場並未再回到場上，根據《ESPN》報導，厄文將會缺席12日的深圳賽。

昨籃網與湖人在上海進行熱身賽，開賽1分06秒，詹姆斯（LeBron James）從左側切入到禁區，接著分球給埋伏在左側底角的朗度，此時厄文上前貼身防守朗度，並下手將球點掉，同一時間朗度的左手不小心揮到厄文的臉部，厄文馬上示意板凳席上將他換下，只打了1分06秒就傷退離場，並未留下任何數據。

厄文今夏轉戰籃網後，就曾在練習時被隊友的手肘擊中臉，當下隨即送往醫院治療，之後球團表示厄文的傷勢為左側臉部骨折，必須在比賽中著防護面具上場，昨役厄文同樣戴著面具上陣，不料臉部又遭擊中退場，目前傷勢是否加劇，還未有最新報導指出，但可以確認的是厄文不會在12日的深圳賽上場。

此外，籃網昨役傷退的並不只厄文一人，射手雷佛特（Caris LeVert）在厄文退場不久後，被「魔獸」豪爾德（Dwight Howard）打中眼睛離場，同樣可能會缺席12日的深圳賽。

籃網射手雷佛特，可能會缺席12日的深圳賽。（資料照，法新社）

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