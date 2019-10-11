自由車》世界頂尖車隊來台踢館 台灣國手群嚴陣以待

主辦單位特別邀請多支國際車隊來台比賽。（大會提供）

〔記者廖聿偉／彰化報導〕由台灣自由車運動協會、頂新和德文教基金會，以及台灣自行車通路連鎖品牌「96自転車」共同主辦的「96自転車系列賽-彰化讚！」自由車賽，將於明（12日）於彰化鹿港的車輛測試中心（ARTC）登場，報名人數已超過2500人，且吸引國內外頂尖車手齊聚彰化，一較高下。此賽事也被譽為是今年國內最大的本土自由車賽事。

以競速為主的繞圈賽（Criterium Race）分為「邀請菁英組（88.8公里）」、「公開菁英組（64.5公里）」以及「公開大師組（48.5公里）」三個組別，並設有冠軍衫、台灣冠軍衫和衝刺杉等獎項；而本次比賽地點位於彰濱工業區，其中以車測中心（ARTC）的繞圈賽道，暌違十年才再度開放給自由車賽事使用。

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主辦單位特別邀請多支國際車隊來台比賽。（大會提供）

菁英組競爭話題十足，主辦單位特別邀請多支國外頂尖車隊來台，包括甫於中國獲得聯賽冠軍的「美利達諾飛客車隊」、歐洲「高士特職業車隊」和日本的「那須BASEN職業車隊」等多支頂尖勁旅來台競輪。

菁英組參賽選手則眾星雲集，包括台灣「衝刺王」巫帛宏、國手彭源堂和盧紹軒；另外，「大魔王」澳洲的班傑明 （Benjamin Hill）也將出賽，他曾拿下環泰黃衫、日本環栃木賽總冠軍、衝刺王和登山王等「三冠王」頭銜，成為眾家車手的頭號勁敵。

除了競賽組外，此賽事也設有「挑戰組」，提供「騎帥不騎快」的車友一個70公里的縣道挑戰路線，不僅能體驗難得的封閉賽道，也能馳騁彰化綠意不絕的縣道風景路線。主辦單位也別出心裁，將挑戰組的折返點補給站設在永靖知名的成美文化園區，當日不僅免費開放給所有車友參觀，並提供在地的美食補給，展現永靖人親切與好客的特色。

除了刺激絕倫的賽事，活動當天也結合彰化在地文化，並舉辦文創體驗，同時主辦單位也特地邀請彰化在地宋德鶴樂團LIVE表演，提供適合全家共同參與的假日健康活動。

主辦單位特別邀請多支國際車隊來台比賽。（大會提供）

本賽事幕後推手為頂新和德文教基金會，近年積極培育體育人才，提供國小棒球隊基層設備，並送小選手出國圓夢，希望向下扎根、啟動未來力量；如今再將觸角從棒球擴大到委靡多年的自由車，希望在國內舉辦多場賽事，提供車手優質的競賽環境。「96自転車系列賽-彰化讚！」就是逐夢的起點，也期盼能拋鑽引玉，吸引更多企業和政府一同投入，讓自由車環境蓬勃發展，培育出更多台灣之光，也扶持彰化在地車手，成為台灣自由車重鎮。

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