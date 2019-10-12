體操世錦賽》李智凱、唐嘉鴻全能決賽分居11、12名 雙雄今、明拚單項獎牌

李智凱。（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣「體操雙雄」李智凱、唐嘉鴻今凌晨在2019年斯圖加特世界錦標賽男子全能決賽結束初體驗，唐嘉鴻83.816分排名11、李智凱83.798分名列12，兩人在拿手項目單槓、鞍馬皆表現精湛，即使無緣替台灣進帳首面全能獎牌，仍有機會在單項決賽站上頒獎台。

全能金牌由俄羅斯納戈爾內（Nikita Nagornyy）以88.772分收下；俄國另一好手達拉洛揚（Artur Dalaloyan）衛冕失利，以87.165摘銀；2016年里約奧運銀牌得主烏克蘭維爾尼亞伊夫（Oleg Vernyayev）以86.973鍍銅。

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唐嘉鴻挾雅加達亞運、拿坡里世大運單槓金牌，本屆單槓資格賽14.933分、成隊決賽14.916分，皆高居第1，昨又拿到14.700分，有機會在週日晚間10點05分的單槓決賽，衝擊生涯首面世錦賽獎牌，他上屆排名第5。至於唐嘉鴻爭金最大敵手為美國名將米庫拉克（Sam Mikulak），他資格賽拿到14.866分，全能決賽於單槓斬獲14.700分。

憑藉獨門的「湯瑪士迴旋」，李智凱在國際舞台打響名號，每次出場都受到高度矚目，他今晚11點42於鞍馬決賽亮相，尋求成為台灣首位連2屆奪牌的名將。台灣隊最年輕的男子選手蕭佑然也迎來個人首次單項決賽的初體驗。

唐嘉鴻（右）。（資料照，翁士航提供）

李智凱資格賽以難度起評分6.200、執行分8.766分，以14.966分排名第3晉級鞍馬決賽。他在成隊決賽難度不變，執行分提高至8.800分，成為全場唯一達15分的好手；昨全能決賽完美複製，再達15.000分，依然領先群雄，為決賽增添信心。

上屆鞍馬銅牌的李智凱，本屆爭金最大勁敵為2016年里約奧運金牌、上屆銀牌的英國名將惠特洛克（Max Whitlock），他資格賽難度6.900分，以總分15.266 分技壓群雄，但他成隊決賽雖把難度升至7.000分，但執行分僅7.133分。

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